Акционеры переименовали «БПС-Сбербанк»

Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» будет переименовано в открытое акционерное общество «Сбер Банк». Такое решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров «БПС-Сбербанка» 2 июня, сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что официально ОАО «БПС-Сбербанк» будет считаться переименованным с момента государственной регистрации изменений и дополнений в устав акционерного общества в Национальном банке Беларуси.

«БПС-Сбербанк» — один из крупнейших белорусских банков по размеру активов. Основным акционером выступает российский «Сбербанк», которому принадлежит 98,43% акций белорусского банка.

В сентябре 2020 года «Сбербанк» представил новый логотип и бренд. Компания решила окончательно избавиться от слова «банк» в названии, оно останется только в названии юридического лица (ПАО «Сбербанк России»). Новый товарный знак состоит из зеленой надписи «Сбер» и незаконченного круга с градиентом синего, желтого и зеленого цветов и галкой внутри. Ребрендинг обойдется «Сберу» примерно в 2,5 млрд российских рублей и будет длиться пять-шесть лет.

Тогда же «БПС-Сбербанк» объявил о планах провести ребрендинг в течение 2021 года следом за материнской структурой — «Сбербанком».