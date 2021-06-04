Правозащитники: 3 июня в связи с протестами арестовано и оштрафовано не менее 15 человек

Суды в Минске 3 июня вынесли решения в отношении не менее чем 15 задержанных по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 12 человек арестованы на срок от 7 до 30 суток, трое оштрафованы на сумму от 25 до 100 базовых величин (от 725 до 2.900 рублей).

Большинство решений вынесено в отношении минчан, задержанных накануне вечером в парке Тиволи во Фрунзенском районе. Правозащитники отмечают, что они находились в беседке, выгуливали собак и не участвовали в каких-либо акциях, однако не менее 12 человек было задержано.

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