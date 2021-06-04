Глава Евросовета и премьер Литвы приветствовали «быстрый прогресс на пути полного введения санкций против белорусского режима»

Президент Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на переговорах в Брюсселе 3 июня приветствовали «быстрый прогресс на пути полного введения санкций против белорусского режима». Об этом написал Мишель на своей странице в «Твиттере».

Фото из микроблога Шарля Мишеля

«ЕС без колебаний будет отстаивать свои ценности и интересы», — подчеркнул он.

По словам главы ЕК, Литва — решительный сторонник белорусов, борющихся за свободу.

Как отметила в «Твиттере» Ингрида Шимоните, Европа не полностью свободна, когда страдают народы, живущие по соседству и в других странах. Шимоните и принявший ее глава Европарламента Давид Сассоли потребовали освобождения Романа Протасевича и всех политзаключенных. Шимоните и Сассоли сфотографировались с архивным снимком, на котором Протасевича задерживают два сотрудника белорусских силовых структур.

«Роман Протасевич, мы все ждем тебя в Литве, Европа», — написал председатель ЕП также в «Твиттере».

Проживавший в Литве и Польше журналист и активист Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны белорусскими властями 23 мая после вынужденной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На родине Протасевич обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса. Он был объявлен в международный розыск и внесен в список лиц, причастных к террористической деятельности, власти страны ранее направили в Польшу запрос о его выдаче. Белорусские правозащитники признали Протасевича политзаключенным.

В связи с инцидентом Евросоюз объявил о подготовке секторальных санкций в отношении официального Минска, практически прекращено авиасообщение. Секторальные санкции могут быть введены четвертым пакетом в июне либо позднее пятым.

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