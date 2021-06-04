Журналист портала «Трибуна», автор youtube-проекта «ЧестнОК», нападающий футбольного клуба «Крумкачы» Александр Ивулин, а также монтажер проекта «ЧестнОК» Ярослав Писаренко, задержанные днем 3 июня на съемной квартире, находятся в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Об этом сообщила редакция «Трибуны» со ссылкой на родственников Писаренко. Причина задержания до сих пор неизвестна.

15 ноября прошлого года Ивулин был задержан за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отпущен на следующий день. В декабре за это его оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей).

1 июня был задержан другой журналист Tribuna.com Дмитрий Руто. Основанием стало то, что в его автомобиле был футбольный шарф, на котором присутствуют белый и красный цвета. Журналиста обвинили в незаконном пикетировании по статье 24.23 КоАП и арестовали на 15 суток.

Читайте также: