Беляцкий об анонсе интервью с Протасевичем: все, что он скажет, было сказано под давлением, как минимум психологическим

Белорусские правозащитники раскритиковали планы ОНТ выпустить в эфир полное интервью с арестованным активистом Романом Протасевичем.

«Все, что Протасевич скажет, было сказано под давлением, как минимум психологическим. Все, что он говорит, — это чистая пропаганда, под которой нет никакой правдивой основы», — заявил, как пишет DW , руководитель лишенного властями регистрации «Весны» Алесь Беляцкий в комментарии AFP.

Правозащитник полагает, что белорусские спецслужбы заставили Романа Протасевича дать признательные показания, поскольку выдвинутые против него обвинения — «несправедливые, но очень серьезные».

Власти обвиняют его по трем статьям: организация массовых беспорядков, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, и разжигание социальной вражды по профессиональному принципу.

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