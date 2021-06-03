В Беларуси зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт»

Комиссия по лекарственным средствам Минздрава Беларуси 3 июня зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт».

Фото с сайта агентства «Прайм»

Как сообщается, это «векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, которая вызывается вирусом SARS-CoV-2».

«Параметры иммуногенности вакцины «Спутник Лайт» позволяют сформировать достаточный иммунный ответ на 28 день после прививки. Наиболее выраженный иммунный ответ и, соответственно, эффективность применения данной вакцины будет у лиц с предшествующим иммунитетом к COVID-19. В рамках первых фаз клинических исследований было показано, что у людей, имеющих антитела после перенесенной инфекции COVID-19, в том числе в бессимптомной форме, происходит существенное нарастание титров антител на десятый день после прививки вакциной», — отметили в Минздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что «принципиально важным является то, что применение этой вакцины позволит расширить объем вакцинации и ответить на высокий запрос в обществе на иммунную защиту от COVID-19, а также вакцинировать лиц, уже перенесших COVID-19».

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