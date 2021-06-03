МИД Беларуси заявил об ответных санкциях против США

О введении ответных санкций в отношении США сообщило Министерство иностранных дел Беларуси.

«Как суверенная страна мы не можем оставить без внимания данный недружественный выпад», — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя вступление в силу санкций США в отношении девяти предприятий концерна «Белнефтехим».

Комментарий размещен на официальном сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

«Да, сегодня формально начали действовать ранее объявленные односторонние санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса, — сказал Глаз. — Это незаконные действия, противоречащие международному праву и призванные оказать давление на суверенное государство. Данные меры нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых субъектов, простым белорусским гражданам. Хотя американская сторона, прогнозируемо, продолжит повторять заклинания о поддержке белорусского народа и умных бомбах, ой, простите, точнее — точечных санкциях. На деле эта поддержка выражается именно таким образом. Отрадно, что все больше наших граждан начинают это прекрасно понимать».

Глаз отметил, что в Будапештском меморандуме, подписанном США в 1994 году, говорилось, что Соединенные Штаты Америки подтверждают Республике Беларусь свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта ОБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Беларусью прав, присущих ее суверенитету. «Разумеется, мы ожидали такое развитие событий, поэтому государство сделает все возможное, чтобы эти деструктивные меры не сказались на наших людях и трудовых коллективах», — заявил представитель МИД.

По его словам, 3 июня во внешнеполитическое ведомство был вызван временный поверенный в делах США, которому объявлено об ответных мерах.

«В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе, — сообщил Глаз. — Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию. Эти меры — точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью. Как и прежде, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения».

3 июня вступили в силу возобновленные санкции США в отношении концерна «Белнефтехим» и ряда его предприятий. Предполагается, что ограничения будут распространяться не только на предприятия из белорусского списка («Белнефтехим США», Белорусский нефтяной торговый дом, «Нафтан», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Полоцк-Стекловолокно»), но и на любые компании, сотрудничающие с ними.

В конце марта пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что американская сторона рекомендует Минфину возобновить санкции в отношении девяти белорусских предприятий. Он заявил, что США заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Беларусью, но события, произошедшие в стране после «сфальсифицированных президентских выборов», насилие и репрессивные тактики против мирных демонстрантов, наличие более 300 политзаключенных не могут быть проигнорированы.

Агентство США по международному развитию (USAID) работало в Беларуси с 1999 года. Как отмечается на сайте агентства, его деятельность в стране направлена на содействие трансформации Беларуси в демократическое рыночно ориентированное государство. USAID оказывает поддержку развитию гражданского общества, частного сектора и предпринимательства, поддерживает деятельность по защите прав уязвимых групп населения.

В 2020 году при поддержке USAID стране также была оказана помощь для борьбы с COVID-19. В частности, в сентябре 2020 года страновой офис Всемирной организации здравоохранения при финансовой поддержке USAID передал 250 кислородных концентраторов на 211 тыс. долларов США. Оборудование было поставлено в рамках проекта «Поддержка готовности ВОЗ и ответных мер для борьбы с пандемией COVID-19», финансируемого USAID. В декабре 2020 года страновой офис ВОЗ в Беларуси при участии USAID поставил в национальный аэропорт Минск технику и средства для недопущения распространения коронавирусной инфекции на 47 тыс. долларов.

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