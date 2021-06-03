Мировые цены на нефть продолжают стремиться вверх

/ Экономика
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Мировые цены на «черное золото» продолжают демонстрировать рост.

По данным на 17:45 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:

Brent — 71,38 доллара за баррель (+0,04%);

WTI — 68,97 доллара за баррель (+0,20%).

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: мировые цены на нефть нефть

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