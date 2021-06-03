Мировые цены на нефть продолжают стремиться вверх
Мировые цены на «черное золото» продолжают демонстрировать рост.
По данным на 17:45 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:
Brent — 71,38 доллара за баррель (+0,04%);
WTI — 68,97 доллара за баррель (+0,20%).
Читайте также:
Лукашенко рассказал, о чем договорился с Путиным в Сочи Головченко: санкции США не помешают поставкам нефти в Беларусь SOCAR продолжает поставки азербайджанской нефти в Беларусь на регулярной основе
Использованы стоковые изображения от