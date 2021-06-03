«Дело о хороводе». В Бресте вынесены приговоры еще 13 фигурантам

В Бресте 3 июня вынесен приговор 13 фигурантам пятого «дела о хороводе». Дело рассматривал с 24 мая суд Московского района.

Как сообщает правозащитный телеграм-канал «Весна. Брест», Александр Храпко осужден на один год и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима (включен не отбытый месяц лишения свободы по решению другого суда).

Илья Полховский получил два года ограничения свободы, Андрей Онискевич — полтора года (оба — с направлением в исправительное учреждение открытого типа — ИУОТ).

Елене Лойко и Галине Чугуновой назначено два года ограничения свободы, Андрею Немирскому, Екатерине Смирновой, Никите Уварову, Софии Ништ, Дмитрию Курганову, Сергею Ксенжуку, Радиону Медушевскому и Игорю Винокурову — полтора года (всем — без направления в ИУОТ).

Фигуранты дела признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Восемь человек признали вину полностью, остальные — частично.

Приговор по первому «делу о хороводе» вынес 25 февраля суд Ленинского района Бреста. Тогда осудили 10 человек. Двум было назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в ИУОТ, пяти — полутора лет ограничения свободы также с направлением в ИУОТ. Двое осуждены на полтора года ограничения свободы без направления в ИУОТ, один — на год ограничения свободы без направления в ИУОТ.

15 марта этот же суд назначил наказание восьми фигурантам второго уголовного «дела о хороводе». Один приговорен к одному году и восьми месяцам лишения свободы, еще один — к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Двум назначено два года ограничения свободы, еще трем — полтора года ограничения свободы с направлением в ИУОТ, одному — полтора года ограничения свободы без направления в ИУОТ.

7 мая суд Московского района Бреста вынес приговор 14 обвиняемым по третьему уголовному «делу о хороводе». Один приговорен к году лишения свободы в исправительной колонии общего режима, пятеро — к двум годам ограничения свободы, двое — к полутора годам ограничения свободы (все — с направлением в ИУОТ). Троим суд назначил два года ограничения свободы, еще троим — полтора года (всем — без направления в ИУОТ).

Все фигуранты этих дел признаны виновными по ч. 1 ст. 342 УК.

14 мая в суде Брестского района начали рассматривать четвертое «дело о хороводе». Судят 12 человек. Их также обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК. Вынесение приговора планируется 8 июня.

Согласно обвинению, фигуранты «дел о хороводе» 13 сентября 2020 года приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии в центре Бреста. Находясь на проезжей части пересечения проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко, в группе с иными лицами они «умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Эти действия, говорится в обвинении, были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. Участников акции протеста, которые начали водить хороводы на перекрестке, силовики разогнали с применением водомета.

Фигуранты первых двух «дел о хороводе» обжаловали приговоры в Брестском областном суде. Их жалобы облсуд оставил без удовлетворения.

По данным правозащитников, общее количество обвиняемых более 90.

Брестский правозащитник Роман Кисляк считает, что в действиях фигурантов нет состава уголовного преступления. «Это административное правонарушение», — заявил он БелаПАН.