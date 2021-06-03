Минэнерго: Литва не сможет единолично контролировать связанные с Беларусью ЛЭП

Министерство энергетики Беларуси отреагировало на заявление министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса о начале процесса установления единоличного контроля над литовскими линиями электропередачи, связанными с белорусской энергосистемой.

«Беларусь и Литву связывают 13 линий электропередачи, четыре из них — элементы системообразующей сети 330 кВ, — отмечается в телеграм-канале Минэнерго. — В соответствии с соглашением БРЭЛЛ (соглашение о синхронном режиме работы энергосистем Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии, или электрического кольца БРЭЛЛ. — БелаПАН.) осуществляется их совместное управление — через центры диспетчерского управления с каждой стороны. Это международная практика».

«Взять все в одни руки», как это декларирует Литва, невозможно технически. Понятия одностороннего управления межгосударственными линиями электропередачи просто не существует, поэтому в данном случае можно расценивать формулировку литовской стороны как образное заявление», — отметили в энергетическом ведомстве.

В Минэнерго подчеркнули, что, если Литва «нацелена на отключение трансграничных линий электропередачи», она должна «согласовать эти действия с участниками соглашения БРЭЛЛ, в том числе с белорусской стороной», так же, как Беларусь «согласовывала свои действия при временном отключении трансграничных электросетей во время испытаний надежности своей энергосистемы».

«В целом пока трудно оценивать заявленные Литвой шаги, так как белорусская сторона не получала никаких документов и уведомлений о планируемых литовской стороной действиях», — заявили в министерстве.

2 июня коллегия МЧС дополнила лицензию предприятия «Белорусская АЭС» на ведение деятельности в области использования атомной энергии правом приступить к промышленной эксплуатации первого энергоблока станции. До начала промышленной эксплуатации первого блока станции его должна принять правительственная комиссия.

В тот же день на событие отреагировал литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис. В комментарии на сайте ведомства он заявил о намерении «выстроить государственный суверенитет в области управления электроэнергетической системой таким образом, чтобы линии [электропередачи] из Беларуси не использовались для коммерческих потоков электроэнергии в Литву».

В интервью радиостанции Ziniu radijas 3 июня Крейвис заявил, что Литва инициирует правовой процесс, который позволит ей «перенять управление над перемычками линий электропередачи с Беларусью». «Мы начали правовой процесс, который позволяет перенять управление над линиями в свои руки. На сегодняшний день мы не управляем этими линиями, у нас есть определенные соглашения и мы управляем совместно. <…> Мы приступаем к возвращению суверенитета в наши руки в сфере электроэнергии», — цитировал чиновника в переводе на русский язык новостной портал Delfi.

Литва, которая прежде была крупнейшим покупателем электроэнергии из Беларуси, в начале ноября 2020 года на основании «антиостровецкого» закона заблокировала возможность коммерческих поставок белорусского электричества в связи с энергетическим пуском Белорусской АЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

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