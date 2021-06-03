Анисим: ТБМ накопило небольшую финансовую подушку безопасности для оплаты минского офиса
Общественное объединение «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) накопило небольшую финансовую подушку безопасности для оплаты своего минского офиса на улице Румянцева, 13, в будущем и надеется на определенное уменьшение расходов, сообщила БелаПАН председатель организации Елена Анисим.
Средства удалось накопить после того, как в середине мая арендодатель — коммунальное предприятие «Минские городские общежития» — потребовал от ТБМ оплатить большую задолженность по аренде и руководство организации обратилось к людям за помощью.
«Поэтому небольшая «подушка» у нас есть, — сказала Анисим. — Сегодня я ездила в «Минские городские общежития». Сейчас у них идет такое дело, что мы платим не в целом, а отдельно — одному за аренду, второму за отопление, третьему за электроэнергию. Несколько месяцев мы уже платим отдельно за электроэнергию, нам присылают [стоимость из] «Минскэнерго», теперь будут отдельно выставлять за отопление. Сейчас у нас даже есть надежда, что, может быть, это немного уменьшит какие-то расходы».
По ее словам, сейчас ТБМ работает над тем, чтобы на новом сайте организации появилась возможность перечислять пожертвования «в один клик». «И, конечно, мы не отказываемся от сотрудничества с конкретными лицами, работаем, разговариваем, возможно, кто-то нам поможет в трудную минуту», — добавила Анисим.
Ранее руководитель организации говорила БелаПАН, что в этом году истекает срок аренды помещения и в ТБМ беспокоятся, что договор с ними могут не продлить. «К сожалению, я здесь ошиблась. На самом деле, аренда у нас заканчивается через год», — уточнила Анисим.
«Поэтому у нас еще год в запасе, чтобы подумать, прикинуть, потому что нам уже поступают некоторые предложения по [новому] помещению, — сообщила она. — Но мы здесь должны взвесить, насколько мы готовы сейчас перейти к другому арендодателю. Ведь это помещение нам выделялось городом, мы пользуемся правом первого арендатора. В какой-то степени здесь определенные гарантии есть. Если мы уходим отсюда, то мы должны понимать, куда, что, как, с какими гарантиями, на сколько лет. Мы видим, что иногда и частники бывают вынуждены отказывать, прекращать право аренды. В нашей жизни никто ни от чего не застрахован».