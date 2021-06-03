Биржа: доллар и евро упали на торгах 3 июня

/ Экономика
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Три основные иностранные валюты завершили свои сегодняшние сессии на БВФБ.

Евро снизился на 0,0023 пункта — 3,0927 белорусского рубля.

Доллар потерял 0,0009 пункта — 2,5374 белорусского рубля.

Российский рубль поднялся на 0,0097 пункта — 3,4644 белорусского рубля за 100 российских.

Следующие торги состоятся 4 июля.

Минувшая рабочая неделя (24-28 мая) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

С начала года средний курс наличного доллара снизился на 3,25% (с 2,6194 до 2,5343 рубля). 

 

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Тэги: курсы валют

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