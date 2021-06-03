За сутки в Беларуси умерли 11 человек от коронавируса

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 879 случаев COVID-19, скончалось 11 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1294 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

2 июня было зарегистрировано 915 заболевших, 1 июня — 636, 31 мая — 632, днем ранее — 992. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 396 869, умер 2.882 пациента с коронавирусом, выздоровело — 388 632.

За минувшие сутки выполнено 17 076 тестов на коронавирус (днем ранее 17 636). С начала эпидемии сделано 6 378 212 тестов.