В Пинске снова судят журналиста «Белсата» Виктора Ярошука

Журналисту вменяется в вину подготовка видеоматериала для телеканала «Белсат» без соответствующей аккредитации в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Свою вину Ярошук не признает. В суде Виктор заявил, что договорные отношения с телеканалом «Белсат» у него закончились в конце прошлого года. В настоящее время он обычный пенсионер, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В материалах дела говорится о том, что 1 мая Ярошук на ряде улиц в историческом центре Пинска общался с прохожими, интересовался их мнением по поводу судебного процесса над жителями города.

Данная тема освещалась в одной из программ на телеканале «Белсат». Туда вошел и опрос жителей Пинска относительно происходивших в Пинске в ночь после президентских выборов событий. В Пинском ГОВД уверены, что данный опрос проводил именно Ярошук.