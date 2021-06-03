Тертель и Нарышкин договорились сообща противостоять «агрессивному» Западу

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Результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Беларуси «в условиях агрессивной политики США и стран Запада» обсуждались на встрече председателя КГБ Ивана Тертеля с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Как сообщает пресс-служба КГБ, встреча состоялась 3 июня в Витебске.

«СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства», — говорится в сообщении.

На встрече также отмечена «важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства».
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Тэги: СВР КГБ Беларусь-Россия Персона: Иван Тертель Сергей Нарышкин Город: Витебск

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