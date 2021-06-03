В июне откроются рейсы из Минска в Калининград и Бишкек

На 11 июня запланирован первый полет из Калининграда в Минск авиакомпании СКОЛ. С 25 июня киргизский авиаперевозчик Aviatraffic Company начинает прямые регулярные полеты из Бишкека.

Источник: twitter.com/aviatrafficcomp

Рейсы из Калининграда в Минск будут выполняться один раз в неделю по пятницам на самолете L-410 вместимостью 15 кресел.

Вылет из Калининграда — в 9:30, прибытие в Минск — в 12:40. Вылет из Минска — в 14:00, прибытие в Калининград — в 15:10. Время в полете — 2 ч. 10 мин.

Полеты на линии Минск — Бишкек будут выполняться дважды в неделю по вторникам и пятницам на воздушном судне Airbus A–320.

Вылет из Бишкека по вторникам запланирован в 06:50 с прилетом в Минск в 08:55. Обратный вылет из Минска — в 10:25, прибытие в Бишкек — в 18:30.

Вылет из Бишкека по пятницам — в 17:40, прилет в Минск — в 19:35. Вылет из Минска — в 21:05 с прибытием в Бишкек в 05:15. Время в пути: 5ч. 05 мин.