Жодинский протестный чат признали экстремистским

Информационная продукция телеграм-канала «Жодино Для Жизни Чат» признана экстремистской, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Прокуратура Жодино в рамках надзора за соблюдением законодательства установила, что с 8 октября 2020 года владельцы, администраторы и пользователи информационного телеграм-канала "Жодино Для Жизни Чат" неоднократно размещали на нем экстремистские материалы. Администрация канала мер к предотвращению публикаций экстремистской направленности не принимала», — говорится в сообщении.

Прокурор Жодино подготовил и направил в суд заявление о признании опубликованных сообщений в чате экстремистскими материалами.

Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурса.