В Минске создали Военно-медицинский институт

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Военно-медицинский институт создан на базе военно-медицинского факультета Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ), сообщает пресс-служба Минобороны.

Фото: БГМУ

В ВМИ будет проходить подготовка кадровых офицеров медицинской службы для Вооруженных сил Беларуси и других воинских формирований по специальности «лечебное дело», специализации «военно-медицинское дело», студентов БГМУ по программе офицеров медицинской службы запаса.

В институте, который начнет работать 7 июня, также будет налажена переподготовка и повышение квалификации врачебного состава вооруженных сил, а также подготовка, специализация и повышение квалификации специалистов медицинского профиля для заинтересованных ведомств. Кроме того, здесь сможет повышать квалификацию профессорско-преподавательский состав медицинских вузов по военно-медицинской и иной тематике.
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Тэги: БГМУ Минобороны Военно-медицинский институт Город: Минск

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