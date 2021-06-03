Созданное коллективом «Ведомостей» издание VTimes объявило о закрытии
Издание VTimes, созданное бывшими журналистами «Ведомостей», объявило о закрытии из-за включеня Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале издания.
«Вынуждены вам сообщить, что мы не видим возможности продолжать издание
О том, что коллектив «Ведомостей» решил запустить онлайн-проект VTimes, сообщалось летом 2020 года. VTimes позиционировало себя как независимое издание про экономику, финансы, общество, бизнес, экологию, политику. Его основали журналисты, уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства газеты.
В середине мая 2021 года Минюст включил VTimes в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента