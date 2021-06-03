Иран и ЦАР лишили права голоса в Генассамблее ООН

Иран и Центрально-Африканская Республика лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты взносов в бюджет организации на протяжении двух лет.

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Об этом указано в письме, направленном генсеком ООН Антониу Гутерришем председателю 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкану Бозкыру.

Отмечается, что размер взносов устанавливается по среднему показателю ВВП страны за десятилетний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. Таким образом, Ирану необходимо внести 16 251 298 долларов, а ЦАР — 29 395 долларов.

По имеющейся информации, всего пять государств-членов ООН имеют задолженность по взносам — Иран, ЦАР, Коморские Острова, Сомали, а также Сан-Томе и Принсипи. Однако, согласно посланию, все страны, кроме Ирана и ЦАР, сохраняют право голоса до конца 75-й сессии ГА.

Как указано, член ООН лишается права голоса в Генассамблеи, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.