Штаб Тихановской: Новые выборы можно провести за полтора месяца
На проведение новой кампании по выборам президента, основанной на демократических принципах, может быть достаточно полутора месяцев. Такое мнение во время онлайн-пресс-конференции 2 июня высказал специальный представитель белорусского демократического лидера Светланы Тихановской по выборам Александр Шлык.
«Теоретически, если смотреть на расписание мероприятий в избирательном процессе, то выборы можно провести в течение 45 дней», — отметил он, передает
«Я думаю, если реалистично смотреть на вещи и позволить избирательной кампании продолжаться как можно более длительный срок для того, чтобы люди поучаствовали в обсуждении кандидатур, нужно рассчитывать где-то на 60-65 дней, чтобы провести досрочные выборы», — добавил Шлык.
В марте офис Тихановской опубликовал разработанные проекты положений о подсчете голосов, работе наблюдателей, сборе и проверке подписей и о формировании избирательных комиссий, которые предложено использовать в случае проведения демократических выборов главы государства.
|Александр Шлык закончил экономический факультет БГУ, магистратуру по политологии Центрально-Европейского университета (Венгрия), магистратуру по международному развитию и управлению Лундского Университета (Швеция). Последние 10 лет работал в отделе по выборам БДИПЧ ОБСЕ, с 2016 года был его главой. В феврале 2021 года присоединился к команде Тихановской.