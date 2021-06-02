Правозащитники исключили из списка политзаключенных трех фигуранток «дела поляков»

Белорусские правозащитники сообщили о признании политзаключенными еще девяти человек, трех фигуранток «дела поляков» исключили.

Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева

2 июня в список вошли: Юзеф Немера (полтора года лишения свободы по ч. 1 ст. 342 и ст. 364 Уголовного кодекса); Павел Овчаров (пять лет лишения свободы по ч. 1 ст. 342, ст. 363, ч. 2 ст. 293); Эмиль Гусейнов (пять лет лишения свободы по ч. 1 ст. 342, ст. 363, ч. 2 ст. 293); Владимир Хомичков (четыре года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ч. 1 ст. 342, ст. 363); Эдуард Жданко (три с половиной года лишения свободы по ч. 2 ст. 363); Артем Никитин (два с половиной года лишения свободы по ч. 2 ст. 339, ст. 363); Владимир Книга (четыре года лишения свободы по ч. 1 ст. 342 и ст. 364); Евгений Розниченко (три с половиной года лишения свободы по ч. 1 ст. З42, ст. 364); Тихон Осипов (11 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 293, ч. 1 ст. 400, ч. 1 ст. 14 и ст. 362).

Из списка политзаключенных исключены освобожденные и вывезенные в Польшу фигурантки «дела поляков» Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева.

Сейчас в списке политзаключенных 460 человек.