Генсек НАТО призвал обеспечить выполнение санкций против режима Лукашенко

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает важным, чтобы санкции в отношении Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair выполнялись в полном объеме. На эту тему он высказался 2 июня в Лондоне на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Аудиозапись пресс-конференции размещена на сайте организации, передает БелаПАН.

«Мы согласовали очень сильное заявление, в котором мы решительно осудили [инцидент]. Я думаю, что сейчас самое важное — обеспечить полноценное выполнение согласованных санкций, — отметил Столтенберг. — Я знаю, что наши союзники сейчас думают, что делать дальше. Должно быть понятно, что если режим, подобный минскому, ведет себя таким образом — нарушает основные международные нормы и правила, мы заставим его заплатить за это».

«Я уверяю, что лидеры стран НАТО будут обсуждать это в качестве ответа на неприемлемое поведение Беларуси, а также России, поскольку мы видим, что Россия и Беларусь в этом плане работают вместе», — сказал генеральный секретарь альянса.

Борис Джонсон назвал инцидент с самолетом «возмутительным» и предположил, что «члены НАТО захотят выступить вместе и выразить протест против произошедшего, потребовать освобождения Романа Протасевича и его подруги из плена в Беларуси».

«Йенс, сообща противостоять угрозам с Востока — неотъемлемая часть вашего видения [инициативы] "НАТО-2030", не так ли?» — обратился британский премьер к главе секретариата альянса.

«Абсолютно верно, в повестке дня [инициативы] "НАТО-2030", которая будет согласована на предстоящем саммите (14 июня. — БелаПАН.), мы обращаемся к широкому кругу задач, над ними мы должны работать сообща, — ответил Столтенберг. — И, конечно, я полностью согласен с вами, Борис, что поступок Беларуси — принудительная посадка гражданского самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, — это абсолютно недопустимо. Мы призвали немедленно освободить арестованных, а также провести независимое расследование инцидента. Мы приветствовали санкции, введенные Великобританией, ЕС и другими союзниками НАТО».
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Тэги: Беларусь-НАТО Беларусь-Великобритания Персона: Йенс Столтенберг

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