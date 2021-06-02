В Беларуси изменили ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты

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Изменение ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС, предусмотрено постановлением Совета Министров № 299. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, который вступил в силу 1 июня, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышены до 58,8 доллара за 1 т (ранее — 54,9 доллара); на прямогонный бензин — до 32,3 доллара за 1 т (прежде — 30,1 доллара); на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — до 17,6 доллара за 1 т (ранее — 16,4 доллара).
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Тэги: нефтепродукты нефть мазут нефтяной битум

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