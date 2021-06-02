МЧС выдало лицензию на промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС

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Коллегия Министерства по чрезвычайным ситуациям 2 июня дополнила лицензию предприятия «Белорусская АЭС» на ведение деятельности в области использования атомной энергии правом приступить к промышленной эксплуатации первого энергоблока станции.

Источник: belatom.by

Пресс-служба ведомства сообщает, что решение основано на заключении департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор), положительных результатах экспертизы безопасности, оценки соответствия лицензионным требованиям и условиям.

Отмечается, что экспертизу безопасности по заданию Госатомнадзора выполнил Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» Национальной академии наук, оценку соответствия — непосредственно Госатомнадзор.

«Выдача лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС — это историческое событие, которое венчает многолетнюю работу всех заинтересованных, включая регулирующий орган, по созданию в нашей стране современной инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности. Мы прошли большой путь, при котором обеспечение безопасности неизменно было и остается наивысшим приоритетом», — заявила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 19 апреля на станцию доставили ядерное топливо для начальной загрузки реактора второго энергоблока АЭС. Ввести второй блок в эксплуатацию должны в первой половине 2022 года.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: Госатомнадзор МЧС Белорусская АЭС Город: Островец

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