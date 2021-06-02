Трех фигурантов «дела Тихановского» осудили на сроки от двух до четырех лет

Суд Октябрьского района Гродно 2 июня вынес приговор фигурантам «дела Тихановского», процесс над которыми шел с 18 января.

Как сообщает правозащитный сайт «Весна», судья Ольга Бекушева приговорила Дмитрия Фурманова к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Владимир Книга наказан четырьмя годами лишения свободы в колонии строгого режима, Евгений Розниченко — тремя с половиной годами лишения свободы в колонии общего режима.

Такое же наказание запрашивал прокурор Никита Мысливец.

Фурманова и Розниченко задержали вместе с видеоблогером Сергеем Тихановским и обвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса). Книгу и Розниченко также обвинили в насилии над сотрудниками милиции (ст. 364 УК).

Обвиняемые присутствовали на пикете 29 мая прошлого года на Советской площади Гродно. Координатор инициативной группы Фурманов собирал подписи за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Его забрали с пикета неизвестные вместе со стулом. Розниченко поддержал милиционера, который падал на него, чтобы тот не ударился при падении. Бывшего милиционера Книгу забрали через несколько дней, когда он помогал команде Тихановской ставить палатку для сбора подписей.

В ходе инцидента, по версии обвинения, на пикете пострадали четверо силовиков: участковые Ленинского РОВД Гродно Владимир Козловский и Александр Хваленя, омоновцы Дмитрий Рахунок и Виктор Будник. Козловский упал после инцидента на Советской площади, Хваленя ходил с громкоговорителем, в информационном жилете. Последние двое задерживали Тихановского.