В Беларуси зарегистрировали 915 случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 915 случаев COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1250 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

1 июня было зарегистрировано 636 заболевших, 31 мая — 632, днем ранее — 992. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 395 990, умер 2871 пациент с коронавирусом, выздоровело — 387 338.

За минувшие сутки выполнено 17 636 тестов на коронавирус, вдвое больше, чем днем ранее (8068). С начала эпидемии сделано 6 361 136 тестов.

По информации Минздрава, 542,3 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них 297,1 тыс. прошли полный курс вакцинации.