Биржа: рубль упал ко всем основным валютам
Белорусский рубль сдал свои позиции по отношению ко всем основным иностранным валютам.
Свои сегодняшние сессии они завершили на следующих позициях:
- доллар — 2,5383 белорусского рубля (+0,0071 пункта);
- российский рубль — 3,4547 белорусского рубля за 100 российских (+0,0029 пункта);
- евро — 3,095 белорусского рубля (+0,0006 пункта).
Минувшая рабочая неделя (24-28 мая) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
С начала года
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