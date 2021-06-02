Аэропорт Симферополя готов принимать самолеты «Белавиа»

Инфраструктура аэропорта Симферополь имеет возможность принимать международные рейсы. Лайнеры «Белавиа» — не являются исключением.

Комментируя вероятность полетов белорусского национального авиаперевозчика в Крым, в аэропорту заявили, что для пассажиров, вылетающих в страны Таможенного союза или прибывающих из них, в терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку.

В воздушной гавани заверили, что крымчане обеспечат максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полеты как в ближнее, так и дальнее зарубежье, пишет «РГ» .