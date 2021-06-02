Авиационные власти Беларуси не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам летать через Украину

Авиационные власти Беларуси не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины, заявили в департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.

«С учетом инцидентов с самолетом авиакомпании «Сибирь», сбитым в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании Malaysia Airlines, сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозы в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании «Белавиа» возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в объективности и неполитизированности ее в оценке способности Беларуси обеспечить безопасность полетов и авиационную безопасность», — говорится в заявлении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что принятое Украиной в одностороннем порядке решение ограничить использование воздушного пространства Украины белорусскими судами нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации и соглашения между правительствами двух стран о воздушном сообщении 1995 года. Эти документы «запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку при введении внутригосударственных правил и запретов, касающихся допуска на территорию таких воздушных судов», отметили в департаменте по авиации.

«Введение данного ограничения, наносящего ущерб белорусской авиакомпании «Белавиа» и лицам, пользующимся ее услугами, было осуществлено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси», — подчеркнули в ведомстве.

Как отметили в департаменте, вызывают вопросы «объективность и неполитизированность квалификации рядом государств, включая Украину», относительно ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая, а также «их молчание в отношении экстренной посадки воздушного судна этой же авиакомпании в Берлине из-за сообщения о бомбе буквально через неделю».

Беларусь намерена обратиться в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) «для оценки правомерности действий Украины и других государств», установивших запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства белорусскими авиаперевозчиками.

Также Беларусь намерена поставить вопрос об обеспечении государствами — членами ИКАО единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий, а также «юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского воздушного судна в 2016 году».

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