Доллар и евро растут утром 2 июня
Американская и европейская валюты демонстрируют рост на открытии торгов БВФБ в среду.
Так, доллар добавляет 0,0041 пункта и торгуется на уровне 2,5353 белорусского рубля, а евро 0,0009 пункта — 3,0953 белорусского рубля.
А вот российский рубль свои позиции сдает на 0,001 пункта — 3,4508 белорусского рубля за 100 российских.
Минувшая рабочая неделя (24-28 мая) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
С начала года
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