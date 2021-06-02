Доллар и евро растут утром 2 июня

Американская и европейская валюты демонстрируют рост на открытии торгов БВФБ в среду.

Так, доллар добавляет 0,0041 пункта и торгуется на уровне 2,5353 белорусского рубля, а евро 0,0009 пункта — 3,0953 белорусского рубля.

А вот российский рубль свои позиции сдает на 0,001 пункта — 3,4508 белорусского рубля за 100 российских.

Минувшая рабочая неделя (24-28 мая) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом всех пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

С начала года средний курс наличного доллара снизился на 3,25% (с 2,6194 до 2,5343 рубля).

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