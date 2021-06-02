Названа причина экстренной посадки в Краснодаре самолета «Белавиа»

Самолет авиакомпании «Белавиа», следовавший рейсом Хургада — Минск, незапланированно сел в Краснодаре из-за неисправности топливной системы.

Как сообщила пресс-служба «Белавиа», во время выполнения рейса B2 8284 из Египта экипаж воздушного судна обнаружил неисправность, связанную с топливной системой.

«С целью обеспечения безопасности полета было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Краснодаре. «Белавиа» оперативно направила запасной самолет с техническим персоналом для выяснения причин и устранения неисправности. Пассажиры будут доставлены в Минск на резервном самолете», — сообщила пресс-служба.

Как сообщили БелаПАН в справочной аэропорта Минска, вылет из Краснодара намечен на 11:00, прилет — в 13:20.

Ранее сообщалось, что самолет чартерного рейса вылетел из аэропорта Хургады 1 июня в 20:18 и должен был приземлиться в аэропорту Минска в в 02:05 2 июня.