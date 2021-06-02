Названа причина экстренной посадки в Краснодаре самолета «Белавиа»

/ Происшествия
Просмотров: 243

Самолет авиакомпании «Белавиа», следовавший рейсом Хургада — Минск, незапланированно сел в Краснодаре из-за неисправности топливной системы.

Как сообщила пресс-служба «Белавиа», во время выполнения рейса B2 8284 из Египта экипаж воздушного судна обнаружил неисправность, связанную с топливной системой.

«С целью обеспечения безопасности полета было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Краснодаре. «Белавиа» оперативно направила запасной самолет с техническим персоналом для выяснения причин и устранения неисправности. Пассажиры будут доставлены в Минск на резервном самолете», — сообщила пресс-служба.

Как сообщили БелаПАН в справочной аэропорта Минска, вылет из Краснодара намечен на 11:00, прилет — в 13:20. 

Ранее сообщалось, что самолет чартерного рейса вылетел из аэропорта Хургады 1 июня в 20:18 и должен был приземлиться в аэропорту Минска в в 02:05 2 июня.

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Белавиа Город: Краснодар

Другие материалы на эту тему:

Приземление Ryanair может обойтись Беларуси в миллионы евро

Приземление Ryanair может обойтись Беларуси в миллионы евро

Aviasales: Белорусы активно ищут вылеты из Минска

Aviasales: Белорусы активно ищут вылеты из Минска

Язык до Франкфурта доведет. Куда сегодня можно улететь из Минска

Язык до Франкфурта доведет. Куда сегодня можно улететь из Минска

«Все в сложной ситуации». Грозит ли «Белавиа» банкротство из-за коронавируса?

«Все в сложной ситуации». Грозит ли «Белавиа» банкротство из-за коронавируса?