Стало известно, как будут выглядеть ID-карты и другие биометрические документы

Правительство Беларуси приняло постановление № 297 «О формах бланков биометрических документов и их описании».

Как сообщает сайт pravo.by , на котором опубликованы образцы, установлены формы бланков биометрических документов:

удостоверяющих личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации;

для выезда/въезда в Беларусь в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.

К первому виду документов относятся:

• идентификационная карта гражданина Беларуси;

• биометрический вид на жительство в Беларуси иностранного гражданина;

• биометрический вид на жительство в Беларуси лица без гражданства.

Ко второму:

• биометрический паспорт гражданина Беларуси;

• биометрический дипломатический паспорт гражданина Беларуси;

• биометрический служебный паспорт гражданина Беларуси;

• биометрический проездной документ Беларуси;

• проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года).

Как ранее сообщалось , биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября этого года. Их использование позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, будет способствовать развитию электронных сервисов.

За выдачу идентификационной карты потребуется заплатить 1,5 базовой величины (в настоящее время 1 БВ равна 29 рублям), биометрического паспорта — 2 базовых величины.

Иллюстрации с сайта pravo.by