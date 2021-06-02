Стало известно, как будут выглядеть ID-карты и другие биометрические документы
Правительство Беларуси приняло постановление № 297 «О формах бланков биометрических документов и их описании».
Как сообщает сайт
- удостоверяющих личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации;
- для выезда/въезда в Беларусь в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.
К первому виду документов относятся:
• идентификационная карта гражданина Беларуси;
• биометрический вид на жительство в Беларуси иностранного гражданина;
• биометрический вид на жительство в Беларуси лица без гражданства.
Ко второму:
• биометрический паспорт гражданина Беларуси;
• биометрический дипломатический паспорт гражданина Беларуси;
• биометрический служебный паспорт гражданина Беларуси;
• биометрический проездной документ Беларуси;
• проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года).
Как ранее
За выдачу идентификационной карты потребуется заплатить 1,5 базовой величины (в настоящее время 1 БВ равна 29 рублям), биометрического паспорта — 2 базовых величины.
Иллюстрации с сайта pravo.by