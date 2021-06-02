Самолет «Белавиа» Хургада — Минск совершил незапланированную посадку в Краснодаре

/ Общество
Просмотров: 543

Самолет «Белавиа», летевший рейсом из египетской Хургады в Минск, приземлился в Краснодаре. Об этом БелаПАН сообщили в справочной службе минского аэропорта.

«Самолет в Краснодаре и когда его ждать в Минске мы не знаем», — сказала оператор.

Судя по онлайн-табло, самолет вылетел из аэропорта Хургады 1 июня в 20.18 и должен был приземлиться в аэропорту Минска в 2.05 2 июня. На онлайн табло аэропорта Краснодара указан вылет в 9.20.

Как сообщает ряд источников, приземление в Краснодаре связано с техническими неполадками самолета. Туда был направлен резервный лайнер.

В пресс-службе «Белавиа» БелаПАН сообщили, что комментарий авиакомпании появится позднее.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Белавиа Город: Краснодар

Другие материалы на эту тему:

Приземление Ryanair может обойтись Беларуси в миллионы евро

Приземление Ryanair может обойтись Беларуси в миллионы евро

Aviasales: Белорусы активно ищут вылеты из Минска

Aviasales: Белорусы активно ищут вылеты из Минска

Язык до Франкфурта доведет. Куда сегодня можно улететь из Минска

Язык до Франкфурта доведет. Куда сегодня можно улететь из Минска

«Все в сложной ситуации». Грозит ли «Белавиа» банкротство из-за коронавируса?

«Все в сложной ситуации». Грозит ли «Белавиа» банкротство из-за коронавируса?