Мининформ прекратил вещание в Беларуси трех ТВ-каналов

/ Общество
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Очередные российские телеканалы лишены возможности вещать на территории Беларуси. Такое решение приняло Министерство информации.

Как отмечается, из «списка разрешенных к распространению» исключены «КИНОМИКС», «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» и «Русская ночь».

Первые два лишены разрешения из-за «фактов нарушения Закона «О рекламе».

В свою очередь «Русская ночь» за продлением разрешения не обращалась.

Напомним, срок действия разрешения для иностранного СМИ составляет три года.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: Мининформ российское ТВ

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