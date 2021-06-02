Лимбург: спираль госнасилия против журналистов в Беларуси продолжается

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Гендиректор Deutsche Welle Петер Лимбург приветствовал выход на свободу после 20-суточного ареста могилевского журналиста Александра Буракова, сотрудничающего с DW.

«Я очень рад, что наш коллега пережил незаконное лишение свободы более или менее без ущерба, но растет беспокойство, что спираль государственного насилия против журналистов продолжается», — подчеркнул Лимбург 1 июня.

По мнению гендиректора, становится все очевиднее, что цель правящего белорусского режима — заставить замолчать последние независимые голоса в стране, используя при этом любые средства.

Бураков вместе с еще одним могилевским журналистом владимиром Лапцевичем были осуждены за несанкционированное пикетирование. В изоляторе они объявили голодовку в связи с плохими условиями содержания. Лапцевич голодал три дня, Бураков — семь. Из-за резкого ухудшения здоровья (у Лапцевича повысилось артериальное давление, у Буракова возникла аритмия) они были вынуждены прекратить голодовку.

Вышедшие на свободу журналисты рассказали, что 20 дней спали на голых досках, дважды за ночь их будили, а днем выводили в коридор, заставляли раздеваться догола и ставили на растяжку, при этом били по ногам, если ноги были недостаточно широко раздвинуты.

 

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Тэги: свобода слова задержание журналистов Персона: Петер Лимбург Александр Бураков

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