Тихановскую пригласили выступить в сенате США

Американские сенаторы встретились в Вильнюсе с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской и пригласили ее в Вашингтон для выступления в сенате.

Как сообщает телеграм-канал Тихановской, сенаторы Джинн Шахин, Крис Мерфи и Роб Портман прибыли в Вильнюс, чтобы встретиться с экс-кандидатом в президенты Беларуси и «задекларировать поддержку белорусскому народу». Часовая встреча прошла в вильнюсском аэропорту и закончилась совместной пресс-конференцией.

Тихановская поблагодарила за принятие Belarus Democracy Act, который предусматривает поддержку независимых СМИ и гражданского общества. Она обсудила с сенаторами атаки на Hrodna.life, tut.by, «Белсат» и всех независимых журналистов. Тихановская предложила поддержать белорусскую службу «Радио Свобода» и запустить белорусскую редакцию «Голоса Америки».

Сенатор Шахин подчеркнула, что в вопросе Беларуси Республиканская и Демократическая партии США имеют общую позицию и будут поддерживать белорусов. Портман сказал, что время заявлений прошло и настало время решительных действий, поэтому США готовы к секторальным санкциям, чтобы остановить беззаконие и произвол режима. Тихановская заявила, что «теперь Лукашенко — угроза не только белорусской, но и международной безопасности, и призвала дать четкий сигнал России, что любые соглашения, подписанные с нелегитимным режимом, будут пересмотрены или отменены».

Сенаторы пригласили Тихановскую посетить в июне Вашингтон и выступить в комитете по иностранным делам Сената США. Они также обсудили ее возможное участие в саммите «Большой семерки». Тихановская отметила важность встречи президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным и предложила подготовить позицию от белорусских демократических сил к этой встрече.

Встреча Байдена и Путина состоится после саммита «Большой семерки» (11—13 июня, Карбис-Бэй, полуостров Корнуолл, Великобритания), куда готова приехать и рассказать о ситуации Тихановская. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал ее инициативу.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции 25 мая сообщила, что на встрече с Путиным в Женеве президент США намерен поднять вопрос о Беларуси и выразить серьезную озабоченность американской стороны.

Читайте также:

Использованы стоковые изображения от Depositphotos