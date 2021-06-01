Латушко констатировал «полное разочарование в политике ЕС за последние девять месяцев»

«К сожалению, я должен констатировать полное разочарование в политике Европейского cоюза за последние девять месяцев», — заявил руководитель Народного антикризисного управления экс-дипломат Павел Латушко 1 июня, выступая на международной конференции «Демократические выборы для решения кризиса в Беларуси».

Источник: t.me/latushka

Инициированная белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской конференция проходит 1-2 июня в онлайн-режиме, передает БелаПАН .

По словам Латушко, последние события в Беларуси происходят «несмотря на то, что мы неоднократно говорили, ежедневно общаясь с политиками, представителями внешнеполитических ведомств, депутатами парламентов, другими влиятельными силами в различных странах, убеждая их в том, что режим не пойдет на попятную и только эффективные, жесткие, принципиальные санкции могут остановить волну самых масштабных за последние 40 лет в Европе репрессий».

«Нас не услышали европейские политики. И нужно было дождаться инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, для того чтобы сделать очередное заявление, — добавил экс-дипломат. — У меня есть опасения, что за этим политическим заявлением, которое было сделано на прошлой неделе руководителями европейских стран, не последуют вновь реальные действия. К сожалению, к такой мысли меня приводит опыт общения с европейскими политиками последние девять лет».

Он подчеркнул, что аргументы, которые используются со стороны многих представителей ЕС, «не выдерживают критики: первое — что санкции нанесут ущерб белорусам, второе — что это втолкнет нас в объятия России».

По мнению руководителя НАУ, Евросоюзу необходимо вернуть в санкционные списки всех лиц, которые в них находились за последние 20 лет, поскольку «между режимом и Европейским союзом было достигнуто не письменное, но дипломатическое согласие — освобождение политзаключенных взамен на отмену санкционных списков», но сейчас власти Беларуси нарушили его, что выразилось в появлении сотен новых политзаключенных.