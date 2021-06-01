Журналиста «Трибуны» Дмитрия Руто поместили в ЦИП на Окрестина

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Задержанный утром 1 июня журналист спортивного интернет-издания Tribuna.com Дмитрий Руто доставлен в ЦИП на Окрестина, сообщает сайт.

Журналист находится в статусе обвиняемого по административному делу.

Как сообщалось, Дмитрия Руто задержали 1 июня в Минске. Основанием стало то, что в его автомобиле был футбольный шарф, на котором присутствуют белый и красный цвета. Журналиста обвиняют в незаконном пикетировании по статье 24.23 КоАП.

Заседание пройдет в суде Октябрьского района Минска. О дате не сообщается.

Отмечается, что родным удалось передать Руто теплые вещи и еду.
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Тэги: ЦИП на Окрестина by.tribuna.com Персона: Дмитрий Руто

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