Латыпов пришел в себя, его состояние стабильное

Состояние защитника мурала с «диджеями Перемен» Степана Латыпова, порезавшего себе горло во время судебного заседания, стабильное.

Как сообщает Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале, 41-летний пациент, который причинил себе телесные повреждения в зале суда, поступил «по экстренным показаниям» в 15:30 в хирургическое отделение Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии.

«При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, была произведена обработка раны. На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза», — отмечается в сообщении.

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Инцидент произошел 1 июня примерно в 14:40 в суде Советского района Минска, где началось рассмотрение уголовного дела Латыпова.

После того как его отец Сергей Латыпов дал показания в качестве свидетеля, Степан заявил, что к нему приходили из ГУБОП и предупредили: если он не согласится с обвинением, то проблемы будут не только у него, но и у всей семьи. «Отец, готовься», — сказал Степан Латыпов, потом встал на скамью в клетке, достал острый предмет и вонзил его себе в горло. Он потерял сознание и упал.

У обвиняемого, доставленного сегодня в суд, была гематома под правым глазом, левая рука перевязана выше кисти. Своей вины он не признал.