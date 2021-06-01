Минздрав отказался от работы с посредником на ПЦР-тесты в визовых центрах

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«В связи с многочисленными обращениями граждан» по вопросам значительного превышения стоимости ПЦР-исследования на наличие коронавируса в визовых центрах-посредниках, Министерство здравоохранения приняло решение организовать оказание услуги в организациях здравоохранения.

Источник: t.me/minzdravbelarus

По сообщению пресс-службы Минздрава, список учреждений здравоохранения, которые могут проводить ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 для выезда за рубеж, значительно расширен за счет лабораторий организаций здравоохранения.

Обновленный перечень будет представлен на официальном сайте ведомства в ближайшие дни.

«Для урегулирования вопроса с теми гражданами, которые уже зарегистрировались на исследование, Министерство здравоохранения затребовало в визовых центрах сформированные на 24 мая списки граждан», — указано в сообщении.
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Тэги: Минздрав ПЦР-тест визовый центр

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