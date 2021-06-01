В мае по уголовным делам в связи с протестами осуждено более ста человек

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В мае по уголовным делам в связи с протестами в Беларуси осуждено не менее 109 человек. Такие данные приводит лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» в обзоре ситуации с правами человека в стране за минувший месяц.

Отмечается рост количества подобных приговоров и усиление криминализации «любых проявлений несогласия» с действиями властей.

Правозащитники напоминают, что 21 мая Генеральная прокуратура огласила количество осужденных по уголовным делам в связи с протестами с августа 2020 года — 682 человека. Власти относят к действиям, за которые выносят приговоры согласно УК, участие в массовых мероприятиях, трактуемых как массовые беспорядки, совершении действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с невыполнением требований должностных лиц, применение насилия в отношении представителей правоохранительных органов, их публичные оскорбления и осквернение государственной символики.

На 1 июня количество заключенных, признанных политическими, составило 449. За май количество политзаключенных увеличилось на 99. На данный момент осуждено 280 политзаключенных, 43 — находятся под следствием. 126 политических заключенных ожидают суда.

Наибольшее количество приговоров по делам в связи с протестами за месяц вынесено в Брестской области (50) и в Минске (30).

Суммарно фигурантам рассматриваемых дел присуждено 252 года лишения свободы, 49 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, 49 лет и 6 месяцев ограничения свободы без отправки в исправительное учреждение открытого типа, 6 месяцев ареста и 300 базовых величин (8,7 тысячи рублей).

Наказание, связанное с лишением или ограничением свободы, применено в 100% случаев при вынесении приговоров, подчеркивается в отчете.

Правозащитники в минувшем месяце также продолжили фиксировать факты произвольных задержаний активистов, журналистов (в целом отмечено ужесточение репрессий в отношении представителей медиасектора) и простых граждан, нарушений принципа гласности судебных разбирательств, чрезмерного применения физической силы в отношении задержанных, а также презумпции невиновности — в сообщениях государственных СМИ.

«В течение месяца ситуация с правами человека в стране продолжала значительно ухудшаться, — резюмируют правозащитники. — Вызывают обеспокоенность многочисленные случаи жестокого обращения с гражданами, задержанными и административно арестованными за участие в мирных собраниях. Умышленно созданные администрациями ЦИП и ИВС бесчеловечные условия содержания этой категории задержанных рассматриваются экспертами правозащитного центра "Весна" как пытки».

В связи с этим подчеркивается, что 50-летний политзаключенный Витольд Ашурок скончался в исправительной колонии № 17 в Шклове при невыясненных обстоятельствах.
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Тэги: политзаключенные в Беларуси криминализация Генпрокуратура

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