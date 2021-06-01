Латыпов находится в операционной Минского НПЦ хирургии

Защитник мурала с «диджеями Перемен» Степан Латыпов, который в зале суда порезал себе горло, находится в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщил БелаПАН информированный источник.

Сейчас Латыпов в операционной. Официальной информации о его состоянии нет. БелаПАН пока не удалось дозвониться до пресс-службы Минздрава.

Инцидент произошел 1 июня примерно в 14:40 в суде Советского района Минска, где началось рассмотрение уголовного дела Латыпова.

После того как его отец Сергей Латыпов дал показания в качестве свидетеля, Степан заявил, что к нему приходили из ГУБОП и предупредили: если он не согласится с обвинением, то проблемы будут не только у него, но и у всей семьи. «Отец, готовься», — сказал Степан Латыпов, потом встал на скамью в клетке, достал острый предмет и вонзил его себе в горло. Он потерял сознание и упал.

Присутствующие — более 20 человек — стали кричать, их вывели из зала суда. Две машины скорой помощи прибыли к суду в 14:50. Латыпова вынесли на носилках и понесли к машине. В 15:12 этот автомобиль отъехал от здания суда с включенными мигалками.

У обвиняемого, доставленного сегодня в суд, была гематома под правым глазом, левая рука перевязана выше кисти. Своей вины он не признал.