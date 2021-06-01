Лукашенко пообещал не оставлять в беде «Белавиа»

Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией 1 июня заявил, что государство поддержит авиакомпанию «Белавиа» «по всем направлениям».

Ожидается, что авиакомпания станет осуществлять не только больше рейсов в Москву и Санкт-Петербург, но станет летать и в другие города России, в том числе на курорты. «Учитывая, что у нас есть базы отдыха на Черном море, в районе Сочи и Туапсе, я попросил, чтобы Россия изучила вопрос перелета "Белавиа" в Сочи, Краснодарский край и Казань. Еще несколько городов были обозначены. Должен сказать, что никакого отторжения, несмотря на пандемию, со стороны Путина не было», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Я обещал, что "Белавиа" мы в беде не бросим. Эту компанию, чего бы нам ни стоило, дело нашей чести поддержать по всем направлениям, — заявил он. — Поэтому, министр иностранных дел, министр транспорта, надо организоваться и реализовать наши договоренности как можно раньше, чтобы коллектив "Белавиа" (почти 2 тыс. человек) имел работу и был уверен, что государство их не бросит. Они пострадали ни за что».

По словам Лукашенко, он попросил Владимира Путина «полностью открыть Москву» для того, чтобы белорусы смогли улететь на отдых.