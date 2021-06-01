За сутки в Беларуси от коронавируса скончались очередные 10 человек

/ Общество
Просмотров: 74

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 636 случаев COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 706 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

31 мая было зарегистрировано 632 заболевших, днем ранее — 992. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 395 075, умер 2861 пациент с коронавирусом, выздоровело — 386 088.

За минувшие сутки выполнено 8068 тестов на коронавирус, что в 2,4 раза меньше, чем двумя днями ранее. С начала эпидемии сделано 6 343 500 тестов.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Минздрав коронавирус в Беларуси

Другие материалы на эту тему:

Ковид, экономика, жесть ОМОНа. На чем поскользнулся Лукашенко в високосном году

Ковид, экономика, жесть ОМОНа. На чем поскользнулся Лукашенко в високосном году

Чистка рядов в системе Минздрава? «Медики являются активными оппонентами режима»

Чистка рядов в системе Минздрава? «Медики являются активными оппонентами режима»

От Минздрава требуют объяснить данные об аномальном росте смертности в Беларуси

От Минздрава требуют объяснить данные об аномальном росте смертности в Беларуси

Каранику предложили уйти в отставку, «если у него осталась хоть капля совести»

Каранику предложили уйти в отставку, «если у него осталась хоть капля совести»