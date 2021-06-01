Более 40 лошадей эвакуировали во время пожара в конно-спортивном центре в Ратомке
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В Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в агрогородке Ратомка 1 июня произошел пожар.
Как сообщила пресс-служба Минского областного управления МЧС, в 12:44 в центр оперативного управления Минского района поступило сообщение о возгорании конюшни.
К прибытию на место ЧП спасателей здание конюшни Г-образной формы горело открытым пламенем. До прибытия подразделений МЧС работники центра эвакуировали из здания 44 лошади. Во время пожара никто не пострадал.
В 13:11 пожар был локализован, а в 13:30 окончательно потушен.
Огнем уничтожена крыша конюшни на площади 1300 квадратных метров.