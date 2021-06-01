Более 40 лошадей эвакуировали во время пожара в конно-спортивном центре в Ратомке

/ Происшествия
Просмотров: 64

В Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в агрогородке Ратомка 1 июня произошел пожар.

Источник: СТВ

Как сообщила пресс-служба Минского областного управления МЧС, в 12:44 в центр оперативного управления Минского района поступило сообщение о возгорании конюшни.

К прибытию на место ЧП спасателей здание конюшни Г-образной формы горело открытым пламенем. До прибытия подразделений МЧС работники центра эвакуировали из здания 44 лошади. Во время пожара никто не пострадал.

В 13:11 пожар был локализован, а в 13:30 окончательно потушен.

Огнем уничтожена крыша конюшни на площади 1300 квадратных метров.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пожар конный спорт лошади Город: Ратомка

Другие материалы на эту тему:

Мальчик спас на пожаре младшего брата, но получил тяжелейшие ожоги

Мальчик спас на пожаре младшего брата, но получил тяжелейшие ожоги

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела