Более 40 лошадей эвакуировали во время пожара в конно-спортивном центре в Ратомке

В Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в агрогородке Ратомка 1 июня произошел пожар.

Источник: СТВ

Как сообщила пресс-служба Минского областного управления МЧС, в 12:44 в центр оперативного управления Минского района поступило сообщение о возгорании конюшни.

К прибытию на место ЧП спасателей здание конюшни Г-образной формы горело открытым пламенем. До прибытия подразделений МЧС работники центра эвакуировали из здания 44 лошади. Во время пожара никто не пострадал.

В 13:11 пожар был локализован, а в 13:30 окончательно потушен.

Огнем уничтожена крыша конюшни на площади 1300 квадратных метров.