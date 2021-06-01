Степан Латыпов в зале суда порезал горло острым предметом

Защитник мурала с «диджеями Перемен» Степан Латыпов прямо в зале суда порезал себе горло острым предметом и потерял сознание. Инцидент произошел 1 июня примерно в 14:40 в суде Советского района Минска, где началось рассмотрение уголовного дела Латыпова.

После того как его отец Сергей Латыпов дал показания в качестве свидетеля, Степан заявил, что к нему приходили из ГУБОПа и предупредили: если он не согласится с обвинением, то проблемы будут не только у него, но и у всей семьи. «Отец, готовься», — сказал Степан Латыпов, потом стал на скамью в клетке, достал острый предмет и вонзил его себе в горло. После этого он потерял сознание и упал, передает БелаПАН .

Присутствующие — более двадцати человек — стали кричать, их вывели из зала суда. Две машины скорой помощи прибыли в суд в 14:50. Латыпова вынесли на носилках и понесли к машине. В 15:12 этот автомобиль отъехал от здания суда с включенными мигалками.

Судебный процесс ведет Александр Волк. Обвинение представляет помощник прокурора Советского района Владимир Рябов.

Степана Латыпова, признанного правозащитниками политзаключенным, обвиняют по ч. 1, 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организаций, и активное участие в таких действиях); ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка); ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

У обвиняемого, доставленного сегодня в суд, была гематома под правым глазом, левая рука перевязана выше кисти. Своей вины он не признал.

Латыпова задержали во дворе его дома на улице Червякова, когда он защищал будку с изображением диджеев от силовиков, которые в очередной раз пришли уничтожать рисунок. Минчанин требовал, чтобы неизвестные в штатском и масках представились.

В этом же дворе вечером 11 ноября произошел инцидент с неизвестными, приехавшими срезать белые и красные ленты, в ходе которого был избит местный житель Роман Бондаренко. Он умер на следующий день, не приходя в сознание.

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