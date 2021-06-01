Лето на бирже началось с падения доллара

В первый день июня на Белорусской валютно-фондовой бирже американская валюта потеряла в весе.

Доллар снизился на 0,0016 пункта и завершил сессию на отметке 2,5312 белорусского рубля.

Упал и российский рубль. Минус составил 0,0026 пункта — 3,4518 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро продолжает расти. Сегодня он добавил 0,006 пункта — 3,0944 белорусского рубля.

Минувшая рабочая неделя (24-28 мая) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом всех пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

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