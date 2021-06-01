Лето на бирже началось с падения доллара

/ Экономика
Просмотров: 109

В первый день июня на Белорусской валютно-фондовой бирже американская валюта потеряла в весе.

Доллар снизился на 0,0016 пункта и завершил сессию на отметке 2,5312 белорусского рубля.

Упал и российский рубль. Минус составил 0,0026 пункта — 3,4518 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро продолжает расти. Сегодня он добавил 0,006 пункта — 3,0944 белорусского рубля.

Минувшая рабочая неделя (24-28 мая) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года