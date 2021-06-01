Зеленский не исключает российской военной агрессии со стороны Беларуси

Обострение ситуации с Россией возможно в любой момент до конца сентября. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод интервью 1 июня опубликован на сайте главы украинского государства).

Фото пресс-службы президента Украины

Говоря о концентрации российских войск вокруг Украины, Зеленский заявил, что в разные периоды вдоль границы с Россией насчитывалось 50—80 тысячи военных, на территории Крыма — до 35 тысяч, на неподконтрольных территориях востока страны — до 35 тысяч из числа сепаратистов и около 3 тысяч кадровых российских офицеров.

«Когда Европа и США начали давить на Россию (мы призвали к этому), из-за этого совместного давления вероятность эскалации снизилась, — сказал он. — С территории Крыма ушли примерно 3,5 тысячи военных. Все остальные остаются, вся техника на 90% — на месте. Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12—16 сентября. Мы знаем, что [в этот период] будут [белорусско-российские] учения «Запад-2021». Поэтому считаю, что к этому периоду ситуация очень опасна».

На вопрос, каких опасностей ожидают в Украине, Зеленский ответил, что «есть много военных вариантов, возможных со стороны РФ, в том числе морские операции». «Мы очень обеспокоены этим, и сейчас осуществляется блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями, — отметил он. — Они контролируют это, несмотря на международное право, нарушая его. <…> Может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса, мы это прекрасно понимаем. Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем это и готовимся к таким шагам».

«Но могут быть, скажем так, «сюрпризы» и с другой стороны: сейчас очень опасная ситуация в Беларуси. Это наши северные границы. И мы понимаем, что Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важном геополитическом и, вероятно, оборонном соглашении. После этого может возникнуть действительно серьезное влияние России и серьезная координация и контроль белорусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать риск и с той стороны. Мы не знаем деталей этого договора о создании Союзного государства [Беларуси и России]», — добавил президент Украины.

Белорусско-российские учения «Запад-2021» планируется провести 10—16 сентября на территории двух стран. В основу маневров, по информации Минобороны, положен «один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран».

Последний раз совместные стратегические учения «Запад» проводили в сентябре 2017 года на территории Беларуси и западных областей России. В маневрах участвовало около 13 тысяч военных.

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