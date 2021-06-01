Защитник мурала с «диджеями Перемен» Степан Латыпов в суде не признал вину

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Защитник мурала с «диджеями Перемен» Степан Латыпов, процесс по делу которого начался 1 июня в суде Советского района Минска, не признал вину.

Степан Латыпов. Фото: проландшафт.бел.

Судебный процесс ведет Александр Волк. Обвинение представляет помощник прокурора Советского района Владимир Рябов.

Признанного правозащитниками политзаключенным Латыпова обвиняют по ч. 1, 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организаций, и активное участие в таких действиях); ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка); ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

У доставленного в суд обвиняемого гематома под правым глазом, перевязана левая рука выше кисти.

Латыпов был директором и бухгалтером предприятия «Беларбо», которое занимается уничтожением нежелательных растений.

По версии обвинения, с апреля 2019 по сентябрь 2020 года Латыпов «под видом осуществления законной деятельности, путем обмана и введения в заблуждение завладел денежными средствами не менее 16 юридических лиц на общую сумму более 123 тысяч рублей».

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Тэги: площадь Перемен Персона: Степан Латыпов Александр Волк Владимир Рябов Город: Минск

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